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У Італії оголошено надзвичайний стан через посуху

У Італії оголошено надзвичайний стан через посуху

Київ • УНН

 • 297105 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Уряд Італії в понеділок оголосив режим надзвичайної ситуації в більшості районів на півночі країни, які страждають від посухи, передає УНН з посиланням на AP.

Деталі

Італійський уряд у понеділок оголосив надзвичайний стан на тлі посухи, виплативши 36,5 мільйона євро для сильно сільськогосподарських регіонів. Допомогу ухвалили на засіданні Кабміну.

Влада виділила кошти для п’яти регіонів: Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, П’ємонт і Венето, відображаючи посуху в річці По і східних Альпійських басейнах.

Води цієї річки зараз знаходиться на найнижчому рівні за 70 років. За допомогою водойми люди зрошують рисові поля та пасовища для корів.

Деякі міста на півночі, включаючи Верону і Венето, ввели обмеження на використання води громадянами.

Посуха також почала впливати на південь і центральну Італію.

За даними державного дослідницького органу CNR, цього року в Італії випало лише половину середньої кількості опадів за останні 30 років.

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