В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за засухи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Правительство Италии в понедельник объявило режим чрезвычайной ситуации в большинстве районов на севере страны, страдающих засухой, передает УНН со ссылкой на AP.
Подробности
Итальянское правительство в понедельник объявило чрезвычайное положение на фоне засухи, выплатив 36,5 миллиона евро для сильно сельскохозяйственных регионов. Помощь приняли на заседании Кабмина.
Власть выделила средства для пяти регионов: Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето, отражая засуху в реке По и восточных Альпийских бассейнах.
Воды этой реки сейчас находятся на самом низком уровне за 70 лет. С помощью водоема люди орошают рисовые поля и пастбища для коров.
Некоторые города на севере, включая Верону и Венето, ввели ограничения на использование воды гражданами.
Засуха также начала оказывать влияние на юг и центральную Италию.
По данным государственного исследовательского органа CNR, в текущем году в Италии выпало лишь половину среднего количества осадков за последние 30 лет.
Напомним
Лесной пожар бушует к северу от Афин, один город эвакуирован.