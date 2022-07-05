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В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за засухи

В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за засухи

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Правительство Италии в понедельник объявило режим чрезвычайной ситуации в большинстве районов на севере страны, страдающих засухой, передает УНН со ссылкой на AP.

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Итальянское правительство в понедельник объявило чрезвычайное положение на фоне засухи, выплатив 36,5 миллиона евро для сильно сельскохозяйственных регионов. Помощь приняли на заседании Кабмина.

Власть выделила средства для пяти регионов: Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето, отражая засуху в реке По и восточных Альпийских бассейнах.

Воды этой реки сейчас находятся на самом низком уровне за 70 лет. С помощью водоема люди орошают рисовые поля и пастбища для коров.

Некоторые города на севере, включая Верону и Венето, ввели ограничения на использование воды гражданами.

Засуха также начала оказывать влияние на юг и центральную Италию.

По данным государственного исследовательского органа CNR, в текущем году в Италии выпало лишь половину среднего количества осадков за последние 30 лет.

Напомним

Лесной пожар бушует к северу от Афин, один город эвакуирован.

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