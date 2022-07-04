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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Лісова пожежа вирує на північ від Афін, одне місто евакуйовано

Лісова пожежа вирує на північ від Афін, одне місто евакуйовано

Київ • УНН

 • 201981 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. У понеділок на північ від Афін вирувала велика лісова пожежа, що вийшла з-під контролю. Влада в якості запобіжного заходу віддала наказ про евакуацію прилеглого прибережного міста. Про це УНН пише з посиланням на Еkathimerini.

Деталі

Сильний вітер роздув полум'я в районі Схіматарі, приблизно за 50 км від столиці, через різке підвищення температури повітря.

Чиновники закликали мешканців залишити місто Ділесі та зупинили рух місцевих поїздів. Понад 100 пожежників за підтримки чотирьох літаків та двох вертольотів борються з вогнем.

Аварійні бригади також намагаються загасити пожежу в районі Ахайї на півдні півострова Пелопоннес, звідки було евакуйовано чотири села.

Доповнення

Минулого року лісові пожежі знищили близько 300 000 акрів лісу та чагарників. Греція пережила найсильнішу спеку за 30 років.

Влітку 2018 року внаслідок найсильнішої лісової пожежі в Греції загинули 102 людини, коли вогонь охопив приморське місто Маті та прилеглі райони неподалік Афін.

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