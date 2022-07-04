Лесной пожар бушует севернее Афин, один город эвакуирован
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В понедельник севернее Афин бушевал большой лесной пожар, вышедший из-под контроля. Власти в качестве меры пресечения отдали приказ об эвакуации близлежащего прибрежного города. Об этом УНН пишет со ссылкой на Еkathimerini.
Детали
Сильный ветер раздул пламя в районе Схиматари, примерно в 50 км от столицы, из-за резкого повышения температуры воздуха.
Чиновники призвали жителей покинуть город Дилеси и остановили движение местных поездов. Более 100 пожарных при поддержке четырех самолетов и двух вертолетов борются с огнем.
Аварийные бригады также пытаются потушить пожар в районе Ахайи на юге полуострова Пелопоннес, откуда были эвакуированы четыре села.
Дополнение
В прошлом году лесные пожары уничтожили около 300 000 акров леса и кустарников. Греция пережила сильнейшую жару за 30 лет.
Летом 2018 года в результате сильнейшего лесного пожара в Греции погибли 102 человека, когда огонь охватил приморский город Мати и близлежащие районы недалеко от Афин.