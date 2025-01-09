В Италии планируют показы российских пропагандистских фильмов о Майдане и Донбассе

ukenru
Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
14:47 • 29206 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
13:24 • 71143 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 102209 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 107880 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
 • 105518 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 116611 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 179945 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 142750 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 165720 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 184385 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
От фронта до Купянска 2 км, ситуация "очень сложная" - глава МВА

От фронта до Купянска 2 км, ситуация "очень сложная" - глава МВА

 • 25624 просмотра
Федоров об атаке рф по Запорожью: 30 человек находятся под наблюдением врачей

Федоров об атаке рф по Запорожью: 30 человек находятся под наблюдением врачей

 • 22308 просмотра
Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин

Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин

 • 65576 просмотра
Если россия достигнет своих целей в Украине, это дорого ей обойдется - глава Пентагона

Если россия достигнет своих целей в Украине, это дорого ей обойдется - глава Пентагона

 • 23184 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 71934 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 179945 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 145698 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 150675 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 196695 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 199502 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 71934 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 108586 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 107734 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 106661 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 109118 просмотра
Актуальное
В Италии планируют показы российских пропагандистских фильмов о Майдане и Донбассе

В Италии планируют показы российских пропагандистских фильмов о Майдане и Донбассе

Киев  •  УНН

 • 2294 просмотра

Read in English

В Италии запланированы показы двух российских пропагандистских фильмов "Майдан, дорога к войне" и "Дети Донбасса" в январе-феврале 2025 года. Госкино Украины обратилось в посольство с просьбой предотвратить показы.

В Италии запланированы показы пропагандистских фильмов российского производства - «Майдан, дорога к войне» и «Дети Донбасса». В Госкино обеспокоены и призывают отменить показы, передает УНН.

«Государственное агентство Украины по вопросам кино выражает обеспокоенность относительно запланированных показов пропагандистских фильмов российского производства «Майдан, дорога к войне» («Maidan, la strada verso la guerra») и «Дети Донбасса» («I bambini del Donbass») в разных городах Италии в течение января-февраля 2025 года», - говорится в сообщении.

Госкино аргументирует это тем, что в частности фильм «Майдан, дорога к войне» был создан государственным российским пропагандистским каналом Russia Today, что ставит под сомнение объективность изложенных событий.

Также, в фильме «Дети Донбасса» используется эмоциональное воздействие чувствительными темами, и присутствует манипуляция с искажением реальной ситуации.

Кроме того, дистрибуцией занимается организация «Donbass Italia», которая известна распространением других пропагандистских материалов.

«Эти фильмы могут содержать искаженную информацию о событиях Революции Достоинства и российско-украинской войне. Их демонстрация на культурных площадках Италии во время полномасштабной войны в Украине может способствовать дезинформации и манипуляции общественным мнением», - отмечает Госкино.

Сообщается, что Госкино обратилось в Посольство Украины в Итальянской Республике с просьбой принять меры по недопущению демонстрации этих фильмов.

Госкино требует исключить российский фильм "Глухие любовники" из программы Таллиннского фестиваля12.11.24, 15:48 • 17096 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаполитикаКультура
italiyaИталия
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы