В Италии планируют показы российских пропагандистских фильмов о Майдане и Донбассе

В Италии запланированы показы пропагандистских фильмов российского производства - «Майдан, дорога к войне» и «Дети Донбасса». В Госкино обеспокоены и призывают отменить показы, передает УНН.

«Государственное агентство Украины по вопросам кино выражает обеспокоенность относительно запланированных показов пропагандистских фильмов российского производства «Майдан, дорога к войне» («Maidan, la strada verso la guerra») и «Дети Донбасса» («I bambini del Donbass») в разных городах Италии в течение января-февраля 2025 года», - говорится в сообщении.

Госкино аргументирует это тем, что в частности фильм «Майдан, дорога к войне» был создан государственным российским пропагандистским каналом Russia Today, что ставит под сомнение объективность изложенных событий.

Также, в фильме «Дети Донбасса» используется эмоциональное воздействие чувствительными темами, и присутствует манипуляция с искажением реальной ситуации.

Кроме того, дистрибуцией занимается организация «Donbass Italia», которая известна распространением других пропагандистских материалов.

«Эти фильмы могут содержать искаженную информацию о событиях Революции Достоинства и российско-украинской войне. Их демонстрация на культурных площадках Италии во время полномасштабной войны в Украине может способствовать дезинформации и манипуляции общественным мнением», - отмечает Госкино.

Сообщается, что Госкино обратилось в Посольство Украины в Итальянской Республике с просьбой принять меры по недопущению демонстрации этих фильмов.

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