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В Італії планують покази російських пропагандистських фільмів про Майдан та Донбас

В Італії планують покази російських пропагандистських фільмів про Майдан та Донбас

Київ • УНН

 • 34910 перегляди

В Італії заплановано покази двох російських пропагандистських фільмів "Майдан, дорога до війни" та "Діти Донбасу" у січні-лютому 2025 року. Держкіно України звернулося до посольства з проханням запобігти показам.

В Італії заплановано покази пропагандистських фільмів російського виробництва - "Майдан, дорога до війни" та "Діти Донбасу". У Держкіно занепокоєні та закликає скасувати покази, передає УНН.

"Державне агентство України з питань кіно висловлює занепокоєння щодо запланованих показів пропагандистських фільмів російського виробництва "Майдан, дорога до війни" ("Maidan, la strada verso la guerra") та "Діти Донбасу" ("I bambini del Donbass") в різних містах Італії протягом січня-лютого 2025 року", - йдеться у повідомленні.

ДержКіно аргументує це тим, що зокрема фільм "Майдан, дорога до війни" було створено державним російським пропагандистським каналом Russia Today, що ставить під сумнів об’єктивність викладених подій.

Також, у фільмі "Діти Донбасу" використовується емоційний вплив чутливими темами, та присутня маніпуляція з викривленням реальної ситуації.

Крім того, дистрибуцією займається організація "Donbass Italia", яка відома поширенням інших пропагандистських матеріалів.

"Ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-Українську війну. Їх демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою",—зазначає ДержКіно.

Повідомляється, що Держкіно звернулось до Посольства України в Італійській Республіці з проханням вжити заходів щодо недопущення демонстрації цих фільмів.

Держкіно вимагає виключити російський фільм "Глухі коханці" з програми Талліннського фестивалю12.11.24, 15:48 • 17373 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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