Госкино требует исключить российский фильм "Глухие любовники" из программы Таллиннского фестиваля
Киев • УНН
Госкино призвало организаторов Tallinn Black Nights Film Festival исключить из программы российский фильм "Deaf Lovers". Ведомство предупреждает о рисках пропаганды из-за демонстрации российских фильмов.
Государственное агентство Украины по вопросам кино призвало организаторов Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) исключить из основной программы фестиваля российский фильм "Deaf Lovers" ("Глухие любовники"), передает УНН.
... обращаемся к организаторам Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) пересмотреть решение об исключении из основной программы фестиваля российского фильма "Deaf Lovers" ("Глухие любовники") режиссера Бориса Гуца. Учитывая агрессию россии против Украины и многочисленные страдания украинского народа, особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, которые размывают границы понимания реальности украинцев
В Госкино убеждены, что предоставление возможности демонстрации российских фильмов в современном контексте несет риск пропаганды, которая оправдывает агрессию может быть частью информационной стратегии агрессора.
"Мы благодарны за ваше понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество, которое будет способствовать поддержке свободы, прав человека и культурной независимости", - резюмировали в ведомстве.
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