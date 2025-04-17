В Италии оборвался трос фуникулера: есть погибшие и пострадавшие

В Италии, в районе горы Фаито, во время движения фуникулера из-за непогоды оборвался один из тросов канатной дороги. В результате чего погибли четыре человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Il Giornale, передает УНН.

Детали

Отмечается, что трагедия произошла в четверг, 17 апреля. Кабина с девятью пассажирами на борту двигалась по канатной дороге, соединявшей Кастелламмаре-ди-Стабия с вершиной Монте-Фаито. Во время движения фуникулера из-за непогоды оборвался один из тросов канатной дороги, и сработала система безопасности, которая сразу же заблокировала кабину.

К сожалению, возникли серьезные проблемы с кабиной канатной дороги, отправившейся с горы Фаито, которая находится на высоте около 1200 метров над уровнем моря. На борту находились 4 пассажира (две пары туристов) и оператор. - говорится в сообщении.

По данным издания, глава региона Винченцо Де Лука сообщил, что все погибшие были туристами. Он также сообщил, что погодные условия значительно усложняют работу спасателей – на месте густой туман, дождь и сильный ветер. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро