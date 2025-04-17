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В Італії обірвався трос фунікулера: є загиблі та постраждалі

Київ • УНН

 • 2910 перегляди

В Італії, в районі гори Фаїто, через негоду обірвався трос фунікулера. Загинуло четверо туристів, ще один пасажир у критичному стані. Тривають рятувальні роботи.

В Італії обірвався трос фунікулера: є загиблі та постраждалі

В Італії, в районі гори Фаїто, під час руху фунікулера через негоду обірвався один із тросів канатної дороги. Внаслідок чого загинули чотири людини, ще один постраждалий перебуває у критичному стані. Про це інформує видання Il Giornale, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що трагедія сталася у четвер, 17 квітня. Кабіна з дев'ятьма пасажирами на борту рухалася канатною дорогою, що з'єднувала Кастелламмаре-ді-Стабія з вершиною Монте-Фаїто. Під час руху фунікулера через негоду обірвався один із тросів канатної дороги, та спрацювала система безпеки, яка одразу ж заблокувала кабіну.

На жаль, виникли серйозні проблеми з кабіною канатної дороги, що вирушила з гори Фаїто, яка знаходиться на висоті близько 1200 метрів над рівнем моря. На борту перебували 4 пасажири (дві пари туристів) та оператор.

- йдеться у дописі.

За даними видання, глава регіону Вінченцо Де Лука повідомив, що всі загиблі були туристами. Він також повідомив, що погодні умови значно ускладнюють роботу рятувальників – на місці густий туман, дощ та сильний вітер. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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