В Испании задержали украинца, разыскиваемого за убийство двух правоохранителей на Майдане – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Полиция Испании задержала в Валенсии мужчину, якобы разыскиваемого в Украине за убийство двух правоохранителей во время демонстраций на Майдане Независимости в 2013 году. Об этом сообщает национальная гражданская полиция Испании, передает УНН.
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“Сотрудники Национальной полиции арестовали в валенсийском городе Пузоль беглеца, разыскиваемого на международном уровне украинскими властями, по обвинению в убийстве двух правоохранителей во время демонстрации во время беспорядков, произошедших в Киеве в 2013 году”, — говорится в сообщении полиции.
Детали
По данным правоохранителей, расследование в отношении мужчины началось в апреле прошлого года.
Полицейские сообщили, что задержанный во время пребывания в Испании предпринимал различные меры, чтоб его не обнаружили — он регулярно ездил на общественном транспорте, часто менял локации, успев побывать разных провинциях, в частности в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Последние недели до ареста мужчина провел в хижине, расположенной в отдаленной сельской местности города Пузоль.
“События, за которые его разыскивали, относятся к 2013 году во время беспорядков в центре Киева. Беглец, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим правоохранителям, убив как минимум двоих из них, хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека”, — сообщают полицейские.
“Дела Майдана”
Прошлой осенью прошло 7 лет от начала Майдана. Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тысячи человек, из них более 2000 признаны потерпевшими по уголовным производствам.
В 2020 году “дела Майдана” перешли в новый орган следствия — в январе прошлого года было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, продолжившее расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.
По состоянию на 20 ноября 2020 года, по данным ОГП, суды первой инстанции рассматривали 86 “дел Майдана”, процессуальное руководство в которых — за Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.