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В Іспанії затримали українця, який розшукується за вбивство двох правоохоронців на Майдані - поліція

В Іспанії затримали українця, який розшукується за вбивство двох правоохоронців на Майдані - поліція

Київ • УНН

 • 20854 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Поліція Іспанії затримала у Валенсії чоловіка, нібито розшукуваного в Україні за вбивство двох правоохоронців під час демонстрацій на Майдані Незалежності в 2013 році. Про це повідомляє національна цивільна поліція Іспанії, передає УНН.

Цитата

"Співробітники Національної поліції заарештували у валенсійському місті Пузоль втікача, який розшукується на міжнародному рівні українською владою, за звинуваченням у вбивстві двох правоохоронців під час демонстрації під час заворушень, що відбулися в Києві в 2013 році", - йдеться в повідомленні поліції.

Деталі

За даними правоохоронців, розслідування відносно чоловіка почалося в квітні минулого року.

Поліцейські повідомили, що затриманий під час перебування в Іспанії робив різні заходи, щоб його не виявили - він регулярно їздив на громадському транспорті, часто міняв локації, встигнувши побувати у різних провінціях, зокрема в Барселоні, Мадриді та Валенсії. Останні тижні до арешту чоловік провів у хатині, розташованій у віддаленій сільській місцевості міста Пузоль.

"Події, за які його розшукували, відносяться до 2013 року під час заворушень в центрі Києва. Втікач, озброєний гвинтівкою і приблизно 60 патронами, відкрив вогонь по присутніх правоохоронцях, убивши, як мінімум, двох з них, хоча українська влада не знає точну кількість співробітників, поранених і вбитих в результаті дій цієї людини", - повідомляють поліцейські.

"Справи Майдану"

Минулої осені минуло 7 років від початку Майдану. Під час акцій протесту, за даними Офісу Генпрокурора, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні всього постраждало більше 2,5 тисячі осіб, з них понад 2000 визнані потерпілими у кримінальних провадженнях.

У 2020 році "справи Майдану" перейшли в новий орган слідства - в січні минулого року було створено спеціальний підрозділ в Державному бюро розслідувань, який продовжує розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Станом на 20 листопада 2020 року, за даними ОГП, суди першої інстанції розглядали 86 "справ Майдану", процесуальне керівництво в яких - за Департаментом у справах Майдану Офісу Генпрокурора.

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