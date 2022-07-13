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В Испании призывают коммунальные предприятия сократить импорт сжиженного российского газа

В Испании призывают коммунальные предприятия сократить импорт сжиженного российского газа

Киев • УНН

 • 119612 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Министр энергетики Испании Тереза Рибера призвала испанские компании сократить импорт сжиженного природного газа из России и искать альтернативы, а также заявила, что страна готовит план на случай непредвиденных обстоятельств на зиму, чтобы помочь соседям ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Желательно, чтобы трейдеры стремились минимизировать импорт российского газа и диверсифицировать контракты, которые они могут иметь", - сказала Тереза ​​Рибера на брифинге.

Детали

В мае 2022 года российский СПГ составил 11,9% импорта испанского газа по сравнению с 6,6% в том же месяце 2021 года.

В последние десятилетия Испания инвестировала значительные средства в мощности по разгрузке и регазификации СПГ и мало зависит от российских поставок энергии.

Несмотря на то, что Испания находится в лучшем положении, чем большинство других европейских стран, министерша отметила, что Испания будет пытаться экономить энергию, чтобы освободить ресурсы для использования в знак "солидарности" с наиболее уязвимыми соседями ЕС.

Добавим

Единственный трубопровод, транспортирующий российский газ в Германию, начал ежегодное техническое обслуживание в понедельник, и ожидается, что поток будет прекращен на 10 дней, но правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что остановка может быть продолжена из-за войны в Украине.

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