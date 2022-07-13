В Испании призывают коммунальные предприятия сократить импорт сжиженного российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Министр энергетики Испании Тереза Рибера призвала испанские компании сократить импорт сжиженного природного газа из России и искать альтернативы, а также заявила, что страна готовит план на случай непредвиденных обстоятельств на зиму, чтобы помочь соседям ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Желательно, чтобы трейдеры стремились минимизировать импорт российского газа и диверсифицировать контракты, которые они могут иметь", - сказала Тереза Рибера на брифинге.
Детали
В мае 2022 года российский СПГ составил 11,9% импорта испанского газа по сравнению с 6,6% в том же месяце 2021 года.
В последние десятилетия Испания инвестировала значительные средства в мощности по разгрузке и регазификации СПГ и мало зависит от российских поставок энергии.
Несмотря на то, что Испания находится в лучшем положении, чем большинство других европейских стран, министерша отметила, что Испания будет пытаться экономить энергию, чтобы освободить ресурсы для использования в знак "солидарности" с наиболее уязвимыми соседями ЕС.
Добавим
Единственный трубопровод, транспортирующий российский газ в Германию, начал ежегодное техническое обслуживание в понедельник, и ожидается, что поток будет прекращен на 10 дней, но правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что остановка может быть продолжена из-за войны в Украине.