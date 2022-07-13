В Іспанії закликають комунальні підприємства скоротити імпорт скрапленого російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера закликала іспанські компанії скоротити імпорт скрапленого природного газу з Росії та шукати альтернативи, а також заявила, що країна готує план на випадок непередбачених обставин на зиму, щоб допомогти сусідам ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Бажано, щоб трейдери прагнули мінімізувати імпорт російського газу та диверсифікувати контракти, які вони можуть мати", - сказала Тереза Рібера на брифінгу.
Деталі
У травні 2022 року російський СПГ становив 11,9% імпорту іспанського газу у порівнянні з 6,6% у тому ж місяці 2021 року.
Протягом останніх десятиліть Іспанія інвестувала значні кошти в потужності з розвантаження та регазифікації СПГ і мало залежить від російських поставок енергії.
Попри те, що Іспанія перебуває у кращому становищі, ніж більшість інших європейських країн, міністерка зазначила, що Іспанія намагатиметься економити енергію, щоб звільнити ресурси для використання в знак "солідарності" з найбільш уразливими сусідами ЄС.
Додамо
Найбільший єдиний трубопровід, що транспортує російський газ до Німеччини, розпочав щорічне технічне обслуговування в понеділок, і очікується, що потік буде припинено на 10 днів, але уряди, ринки та компанії стурбовані тим, що зупинка може бути продовжена через війну в Україні.