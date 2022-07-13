В Іспанії закликають комунальні підприємства скоротити імпорт скрапленого російського газу

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"Бажано, щоб трейдери прагнули мінімізувати імпорт російського газу та диверсифікувати контракти, які вони можуть мати", - сказала Тереза ​​Рібера на брифінгу.

Деталі

У травні 2022 року російський СПГ становив 11,9% імпорту іспанського газу у порівнянні з 6,6% у тому ж місяці 2021 року.

Протягом останніх десятиліть Іспанія інвестувала значні кошти в потужності з розвантаження та регазифікації СПГ і мало залежить від російських поставок енергії.

Попри те, що Іспанія перебуває у кращому становищі, ніж більшість інших європейських країн, міністерка зазначила, що Іспанія намагатиметься економити енергію, щоб звільнити ресурси для використання в знак "солідарності" з найбільш уразливими сусідами ЄС.

Додамо

Найбільший єдиний трубопровід, що транспортує російський газ до Німеччини, розпочав щорічне технічне обслуговування в понеділок, і очікується, що потік буде припинено на 10 днів, але уряди, ринки та компанії стурбовані тим, що зупинка може бути продовжена через війну в Україні.