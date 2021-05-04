В Испании смертность от COVID-19 в апреле упала до самого низкого уровня с прошлого года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Минздрав Испании в апреле зарегистрировал 2757 случаев смерти от коронавирусной болезни, что является самым низким ежемесячным показателем за последние шесть месяцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на испанское издание El País.
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"Передача вируса продолжает расти, но большинство наиболее уязвимых групп защищены, благодаря вакцинам. Мы также видим это по падению госпитализаций старших возрастных групп. Они больше не болеют от вируса, а если и заболели, то от его легкой версии. Вакцинация стала большим шагом вперед", - сказал профессор профилактической медицины и общественного здравоохранения Университета Валенсии Хосе Луис Альфонсо.
Детали
Таким образом эксперты в области здравоохранения осторожно оценивают влияние кампании по вакцинации. Так, в апреле было введено более восьми миллионов доз вакцин, количество ежедневных смертельных случаев упало с примерно 200 в марте до 90 в прошлом месяце.
Отмечается, что точное количество ежедневных смерти не будет известно до тех пор, пока Институт здоровья Карлоса III не объединит данные - процесс, который обычно занимает три недели, но тенденция к снижению очевидна. Подобного количества ежедневных смертей ни Минздрав, ни регионы не фиксируют с лета прошлого года.
Кроме того, в регионах, сильно пострадавших от третьей волны коронавируса, таких как Валенсия, Балеарские острова и Астурия, в апреле было зарегистрировано вдвое меньше смертей, чем в марте. Однако в Наварре, Арагоне и Стране Басков в апреле было зарегистрировано более погибших, чем в предыдущем месяце. Несмотря на это, данные показывают явную разницу с первыми месяцами 2020 года.
Но, несмотря на оптимистичный прогноз, эксперты настаивают на необходимости соблюдать осторожность. По их мнению, худшее, возможно, прошло благодаря иммунизации, но существует еще много неопределенностей, например, как новые варианты коронавируса.
Дополнение
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