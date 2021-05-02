У Іспанії пройшла пілотна перевірка цифрової перепустки "без коронавірусу"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Вперше за вісім місяців в Жироні (місто в Іспанії — ред.) в ці вихідні відновилося нічне життя завдяки пілотній схемі цифрової перепутски, яка, як сподівається влада, дозволить спілкуватися без поширення коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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З жовтня концерти були заборонені в північно-східному регіоні Каталонії, а з грудня ресторани і бари повинні були закритися на всю ніч.
Але в рамках програми по відродженню готельного сектора жителі Жирони могли на один вечір отримати цифрову перепутску, що дозволяє їм піти на концерт або пообідати в п’яти ресторанах.
Для цього їм потрібно було завантажити додаток на свої мобільні телефони і пройти тест на антиген COVID-19, показати негативний результат ПЛР-тесту або підтвердження того, що у них вже був коронавірус.
Близько 250 осіб розкупили квитки на суботній клубний вечір за 20 хвилин.
“Мені це здається прекрасним, тому що все це впливає на нас психологічно. Ми могли б бути здорові фізично, але не психологічно, тому я думаю, що такого роду дії, контрольовані і з дотриманням заходів безпеки, прекрасні”, — сказала 26-річна Сусанна Бергаз, одна із учасників експерименту.
П’яти ресторанам, які взяли участь, дозволили працювати із завантаженням 80%.
Пропуск дійсний до 36 годин і коштує від 2,50 євро до 8,50 євро.
“Ініціатива Open Girona — це проект, спрямований на тестування моделі і проходження вакцинації, щоб знову відкрити Жирону безпечним і контрольованим способом”, — йдеться в заяві організаторів Blockchain Center of Catalonia, державного органу.
Додамо
Пробний концерт в Барселоні в березні, на якому 5000 осіб пройшли експрес-тести на COVID-19 і зібралися в приміщенні без соціального дистанціювання, не викликав передачу інфекції коронавірусу, заявили організатори раніше в цьому місяці, давши надію “вмираючому” сектору живої музики.
Нагадаємо, Греція однією з перших країн ЄС візьме участь у випробуваннях “цифрових зелених сертифікатів”.