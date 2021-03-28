Пандемія: в Іспанії заради експерименту провели музичний концерт-тест з 5 тисячами учасників

Деталі

У Барселоні 27 березня відбувся великий концерт гурту Love of Lesbians, на який прийшли п’ять тисяч людей. Це перший такий масовий захід у місті з початку пандемії COVID-19.

Концерт відбувся на спортивній арені Палау-Сан-Жорді, яка зазвичай вміщує до 24 тисяч людей. Цей концерт повинен був перевірити, чи можна проводити такі заходи під час пандемії із дотриманням суворих гігієнічних правил. Квитки на концерт були розпродані.

Вартість квитків складала від 23 до 28 євро і включала в себе ціну тесту на коронавірус та захисну маску для обличчя. Їхнє носіння було обов’язковим, люди могли їх знімати лише під час того, як вони їли або пили у спеціально відведених для цього місцях.

Тестування перед концертом

Усім глядачам довелося перед концертом зробити тест на коронавірус. Всього виявили шість позитивних результатів, повідомляє видання La Vanguardia.

На концерт могли піти лише зареєстровані особи віком від 18 до 65 років зі смартфонами, чиї параметри дозволяють отримувати результати тестування. Учасники також повинні були поділитися інформацією про себе з міністерством охорони здоров’я Іспанії.

Зазначається, що відвідувачі концертів мають повідомити дослідникам, якщо вони заразяться коронавірусом протягом наступних тижнів після нього. Далі на основі цих даних дослідники проаналізують рівень зараження серед 5000 відвідувачів концерту порівняно із показниками серед усього населення, щоб перевірити, чи є якісь розбіжності, які можуть вказувати на зараження на концерті.

Доповнення

Експерти ООН вважають, що чи не найбільше збитків в результате пандемії зазнала саме креативна індустрія через неможливість проведення концертів, кінопоказів, фестивалів, а також обмеження туристичних подорожей. Наприклад, вже підраховано, що світова кіноіндустрія в результаті пандемії втратила 7 мільярдів доларів. У 2020 році скасування концертів привело до втрати, щонайменше, 30 відсотків гонорарів.