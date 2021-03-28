Пандемия: в Испании ради эксперимента провели музыкальный концерт-тест с 5 тысячами участников

Детали

В Барселоне 27 марта состоялся большой концерт группы Love of Lesbians, на который пришли пять тысяч человек. Это первое массовое мероприятие в городе с начала пандемии COVID-19.

Концерт состоялся на спортивной арене Палау-Сан-Жорди, которая обычно вмещает до 24 тысяч человек. Этот концерт должен был проверить, можно ли проводить такие мероприятия во время пандемии с соблюдением строгих гигиенических правил. Билеты на концерт были распроданы.

Стоимость билетов составляла от 23 до 28 евро и включала в себя цену теста на коронавирус и защитную маску для лица. Их ношение было обязательным, люди могли их снимать только во время того, как они ели или пили в специально отведенных для этого местах.

Тестирование перед концертом

Всем зрителям пришлось перед концертом сделать тест на коронавирус. Всего обнаружили шесть положительных результатов, сообщает издание La Vanguardia.

На концерт могли пойти только зарегистрированные лица в возрасте от 18 до 65 лет со смартфонами, чьи параметры позволяют получать результаты тестирования. Участники также должны были поделиться информацией о себе с министерством здравоохранения Испании.

Отмечается, что посетители концерта должны сообщить исследователям, если они заразятся коронавирусом в течение следующих недель после него. Далее на основе этих данных исследователи проанализируют уровень заражения среди 5000 посетителей концерта по сравнению с показателями среди всего населения, чтобы проверить, есть ли какие-то расхождения, которые могут указывать на заражение на концерте.

Дополнение

Эксперты ООН считают, что больше всего убытков в результате пандемии понесла именно креативная индустрия из-за невозможности проведения концертов, кинопоказов, фестивалей, а также ограничения туристических путешествий. Например, уже подсчитано, что мировая киноиндустрия в результате пандемии потеряла 7 млрд долларов. В 2020 году отмена концертов привела к потере как минимум 30 процентов гонораров.