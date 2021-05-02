В Испании прошла пилотная проверка цифрового пропуска "без коронавируса"

КИЕВ. 2 мая. УНН. Впервые за восемь месяцев в Жироне (город в Испании — ред.) в эти выходные возобновилось ночная жизнь благодаря пилотной схеме цифрового пропуска, которая, как надеется власть, позволит общаться без распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.