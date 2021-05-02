В Испании прошла пилотная проверка цифрового пропуска "без коронавируса"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Впервые за восемь месяцев в Жироне (город в Испании — ред.) в эти выходные возобновилось ночная жизнь благодаря пилотной схеме цифрового пропуска, которая, как надеется власть, позволит общаться без распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
С октября концерты были запрещены в северо-восточном регионе Каталонии, а с декабря рестораны и бары должны были закрыться на всю ночь.
Но в рамках программы по возрождению гостиничного сектора жители Жироны могли на один вечер получить цифровой пропуск, позволяющий им пойти на концерт или пообедать в пяти ресторанах.
Для этого им нужно было загрузить приложение на свои мобильные телефоны и пройти тест на антиген COVID-19, показать отрицательный результат ПЦР-теста или подтверждение того, что у них уже был коронавирус.
Около 250 человек раскупили билеты на субботний клубный вечер за 20 минут.
“Мне кажется это прекрасным, потому что все это влияет на нас психологически. Мы могли бы быть здоровы физически, но не психологически, поэтому я думаю, что такого рода действия, контролируемые и с соблюдением мер безопасности, прекрасные”, — сказала 26-летняя Сусанна Бергаз, одна из участников эксперимента.
Пяти ресторанам, которые приняли участие, позволили работать с загрузкой 80%.
Пропуск действителен до 36 часов и стоит от 2,50 евро до 8,50 евро.
“Инициатива Open Girona — это проект, направленный на тестирование модели и прохождения вакцинации, чтобы снова открыть Жирону безопасным и контролируемым способом”, — говорится в заявлении организаторов Blockchain Center of Catalonia, государственного органа.
Добавим
Пробный концерт в Барселоне в марте, на котором 5000 человек прошли экспресс-тесты на COVID-19 и собрались в помещении без социального дистанцирования, не вызвал передачу инфекции коронавируса, заявили организаторы ранее в этом месяце, дав надежду “умирающему” сектору живой музыки.
Напомним, Греция одной из первых стран ЕС примет участие в испытаниях “цифровых зеленых сертификатов”.