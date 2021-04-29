Іспанія з червня відкриє кордони для туристів

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“Іспанія буде готова в червні повідомити всім мандрівникам з усього світу, що ви можете нас відвідати”, — заявив іспанський міністр туризму Фернандо Вальдес.

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Туристів почнуть пускати у травні, аби спрогнозувати подальшу ситуацію з епідемією, але усе залежатиме від цифрового зеленого сертифіката ЄС. Він розподілить схему допуску туристів і з неєвропейських держав. Сертифікат буде містити QR-код й електронний підпис.

Для в’їзду в Іспанію турист повинен буде мати довідку про щеплення двома дозами вакцин, дозволених у Євросоюзі, або довідку про те, що перехворів на коронавірус, або негативний тест на COVID-19.

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Нагадаємо

Сертифікати вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19 стануть доступні в Євросоюзі від 15 червня. Україна буде співпрацювати з Європейським Союзом над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет щодо COVID-19.