Испания с июня откроет границы для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. После введения общеевропейского цифрового сертификата о вакцинации власти Испании рассчитывают открыть въезд для иностранных путешественников. Ожидается, что это произойдет в июне, пишет УНН со ссылкой на ВВС.
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“Испания будет готова в июне сообщить всем путешественникам со всего мира, что вы можете нас посетить”, — заявил испанский министр туризма Фернандо Вальдес.
Детали
Туристов начнут пускать в мае, чтобы спрогнозировать дальнейшую ситуацию с эпидемией, но все будет зависеть от цифрового зеленого сертификата ЕС. Он распределит схему допуска туристов и из неевропейских стран. Сертификат будет содержать QR-код и электронная подпись.
Для въезда в Испанию турист должен будет иметь справку о прививках двумя дозами вакцин, разрешенных в Евросоюзе, или справку о том, что переболел коронавирус, или отрицательный тест на COVID-19.
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Напомним
Сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 станут доступны в Евросоюзе от 15 июня. Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом над совместимостью украинского и европейского Цифровой сертификата об иммунитете по COVID-19.