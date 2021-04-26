Через пандемію коронавірусу Іспанія два роки поспіль скасовує традиційний забіг биків у Памплоні

Деталі

У Памплоні (північ Іспанії) скасували знаменитий фестиваль бігу биків у Сан-Ферміні другий рік поспіль через пандемію коронавірусу.

Як заявив мер Памплони Енріке Майя, причиною тому є поширеність коронавірусу, висока заповнюваність лікарень і повільне впровадження вакцин. Тому влада вирішила не ризикувати, і скасувати забіг цього літа.

Фестиваль в Сан-Фермін — значуща подія в Іспанії. Він був популяризуваний завдяки роману Ернеста Хемінгуея 1926 року “І сходить сонце”. До епідемії коронавірусу в останній раз його скасовували під час громадянської війни в Іспанії в 1930-х роках.

Контекст

У березні, в столиці Іспанії Барселоні музична група в якості експерименту зіграла концерт перед 5 тисячами глядачів, щоб перевірити, чи можна проводити такі події з дотриманням строгих гігієнічних заходів.