Из-за пандемии коронавируса Испания два года подряд отменяет традиционный забег быков в Памплоне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Из-за пандемии коронавируса в Испании второй год подряд отменяют известный фестиваль забега быков. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
В Памплоне (север Испании) отменили знаменитый фестиваль бега быков в Сан-Фермин второй год подряд из-за пандемии коронавируса.
Как заявил мэр Памплоны Энрике Майя, причиной тому является распространенность коронавируса, высокая заполняемость больниц и медленное внедрение вакцин. Поэтому власти решили не рисковать, и отменить забег этим летом.
Фестиваль в Сан-Фермин — самое знаменательное событие в Испании. Он был популяризирован благодаря роману Эрнеста Хемингуэя 1926 года “И восходит солнце”. До эпидемии коронавируса в последний раз его отменяли во время гражданской войны в Испании в 1930-х годах.
Контекст
В марте, в столице Испании Барселоне музыкальная группа в качестве эксперимента сыграла концерт перед 5 тысячами зрителей, чтобы проверить, можно ли проводить такие события с соблюдением строгих гигиенических мероприятий.