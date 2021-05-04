В Іспанії смертність від COVID-19 в квітні впала до найнижчого рівня з минулого року

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"Передача вірусу продовжує рости, але більшість найбільш вразливих груп захищені, завдяки вакцинам. Ми також бачимо це за падінням госпіталізацій старших вікових груп. Вони більше не хворіють від вірусу, а якщо і захворіли, то від його легкої версії. Вакцинація стала великим кроком вперед", - сказав професор профілактичної медицини і суспільної охорони здоров'я Університету Валенсії Хосе Луїс Альфонсо.

Деталі

Таким чином експерти в області охорони здоров'я обережно оцінюють вплив кампанії по вакцинації. Так, в квітні було введено понад вісім мільйонів доз вакцин, кількість щоденних смертельних випадків впало з приблизно 200 в березні до 90 в минулому месяці.

Відзначається, що точна кількість щоденних смертей не буде відомою до тих пір, поки Інститут здоров'я Карлоса III не об'єднає дані - процес, який зазвичай займає три тижні, але тенденція до зниження очевидна. Подібної кількості щоденних смертей ні МОЗ, ні регіони не фіксують з літа минулого року.

Крім того, в регіонах, що сильно постраждали від третьої хвилі коронавируса, таких як Валенсія, Балеарські острови і Астурія, в квітні було зареєстровано вдвічі менше смертей, ніж в березні. Однак в Наваррі, Арагоні і Країні Басків в квітні було зареєстровано більше загиблих, ніж в попередньому місяці. Незважаючи на це, дані показують явну різницю з першими місяцями 2020 року.

Але, незважаючи на оптимістичний прогноз, експерти наполягають на необхідності дотримуватися обережності. На їхню думку, найгірше, можливо, пройшло завдяки імунізації, але існує ще багато невизначеностей, наприклад, як нові варіанти коронавірусу.

Доповнення

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