В Испании провалились переговоры о создании коалиции, возможны досрочные выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Испании провалились переговоры между лидером ультралевой партии Подемосом Пабло Иглесиасом и исполняющим обязанности премьер-министра Педро Санчесом по формированию коалиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
В Санчеса есть время до 23 сентября сформировать коалицию большинства. Если этого не произойдет, в стране должны объявить досрочные парламентские выборы - четвертые за последние 4 года.
"Провалились коалиционные переговоры между ультралевых партией Подемос и исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесом", - говорится в сообщении.
Напомним, в Барселоне на митинг за независимость Каталонии вышли 600 тысяч человек.