В Іспанії провалилися переговори про створення коаліції, можливі дострокові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. В Іспанії провалилися перемовини між лідером ультралівої партії Подемосом Пабло Іглесіасем та виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчесом щодо формування коаліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
У Санчеса є час до 23 вересня сформувати коаліцію більшості. Якщо цього не відбудеться, у країні мають оголосити дострокові парламентські вибори - четверті за останні 4 роки.
"Провалилися коаліційні перемовини між ультралівою партією Подемос та виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчесом", - йдеться у повідомленні.
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