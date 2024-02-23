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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Испании 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами сгорел дотла

В Испании 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами сгорел дотла

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 00:21  •  4154 просмотра

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14-этажный жилой дом с более 130 квартирами полностью сгорел во время пожара в Валенсии, который также перекинулся на соседний дом.

В Испании загорелся 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами.

Об этом сообщает Испанское информационное агентство EFE, передает УНН.

Детали

В Валенсии загорелся 14-этажный жилой дом.

Здание, в котором расположено более 130 квартир, полностью сгорело.

По информации, огонь перекинулся на соседнее здание.

В ночном клубе в Испании произошел пожар: погибли 13 человек1 октября 2023, 17:34 • 125402 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
valensiyaВаленсия
ispaniyaИспания
У Іспанії 14-поверховий житловий будинок з понад 130 квартирами згорів вщент
In Spain, a 14-storey residential building with more than 130 apartments burned to the ground
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В Испании 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами сгорел дотла

14-этажный жилой дом с более 130 квартирами полностью сгорел во время пожара в Валенсии, который также перекинулся на соседний дом.

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