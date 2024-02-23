В Испании 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами сгорел дотла
Киев • УНН
14-этажный жилой дом с более 130 квартирами полностью сгорел во время пожара в Валенсии, который также перекинулся на соседний дом.
В Испании загорелся 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами.
Об этом сообщает Испанское информационное агентство EFE, передает УНН.
Детали
В Валенсии загорелся 14-этажный жилой дом.
Здание, в котором расположено более 130 квартир, полностью сгорело.
По информации, огонь перекинулся на соседнее здание.
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В Испании 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами сгорел дотла
14-этажный жилой дом с более 130 квартирами полностью сгорел во время пожара в Валенсии, который также перекинулся на соседний дом.
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