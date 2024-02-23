У Іспанії 14-поверховий житловий будинок з понад 130 квартирами згорів вщент
Київ • УНН
14-поверховий житловий будинок з понад 130 квартирами повністю згорів під час пожежі у Валенсії, яка також перекинулася на сусідній будинок.
У Іспанії загорівся 14-поверховий житловий будинок з понад 130 квартирами.
Про це повідомляє Іспанське інформаційне агентство EFE, передає УНН.
Деталі
У Валенсії зайнявся 14-поверховий житловий будинок.
Будівля, в якій розташовано понад 130 квартир, повністю згоріла.
За інформацією, вогонь перекинувся на сусідню будівлю.
У нічному клубі в Іспанії сталась пожежа: загинуло 13 людей01.10.23, 20:34 • 125610 переглядiв