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У нічному клубі в Іспанії сталась пожежа: загинуло 13 людей

У нічному клубі в Іспанії сталась пожежа: загинуло 13 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Щонайменше 13 людей загинули в результаті пожежі в нічному клубі в Мурсії на південному сході Іспанії. Про це повідомили в неділю екстрені служби, додавши, що рятувальники продовжують пошук людей, зниклих безвісти після пожежі, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Іспанські ЗМІ повідомили, що декілька загиблих належали до однієї групи, яка святкувала день народження.

Дієго Сераль, представник національної поліції Іспанії, повідомив журналістам, що загиблих було знайдено в нічному клубі Fonda Milagros, одному з трьох сусідніх клубів, який постраждав від пожежі, включаючи обвал даху.

За його словами, обвал ускладнив пошук постраждалих, і поки що важко точно визначити, де саме почалася пожежа.

Через високу температуру та небезпеку обвалу поліцейські слідчі ще не змогли потрапити на місце.

Очевидці повідомляють, що масштабна пожежа спалахнула за лічені хвилини.

Нагадаємо

В результаті вчорашнього вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області двоє хлопчиків отримали 70-80% опіків тіла. У важкому стані вони госпіталізовані до місцевої дитячої лікарні.

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