У нічному клубі в Іспанії сталась пожежа: загинуло 13 людей

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Іспанські ЗМІ повідомили, що декілька загиблих належали до однієї групи, яка святкувала день народження.

Дієго Сераль, представник національної поліції Іспанії, повідомив журналістам, що загиблих було знайдено в нічному клубі Fonda Milagros, одному з трьох сусідніх клубів, який постраждав від пожежі, включаючи обвал даху.

За його словами, обвал ускладнив пошук постраждалих, і поки що важко точно визначити, де саме почалася пожежа.

Через високу температуру та небезпеку обвалу поліцейські слідчі ще не змогли потрапити на місце.

Очевидці повідомляють, що масштабна пожежа спалахнула за лічені хвилини.

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