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В результаті вчорашнього вибуху нафтопроводу на Франківщині двоє хлопчиків отримали 70-80% опіків тіла. Їх стан важкий – ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В результаті вчорашнього вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області двоє хлопчиків отримали 70-80% опіків тіла. У важкому стані вони госпіталізовані до місцевої дитячої лікарні. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, пише УНН.

Чиновник уточнив, що поблизу села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області стався порив нафтопроводу. Через це спалахнула пожежа і в результаті постраждали 6 дорослих осіб та троє дітей. Троє дорослих людей в важкому стані госпіталізовані до обласних лікарень. Двоє дітей, хлопчики 8 та 12 років з опіками 70-80% також перебувають в важкому стані . Наразі вони знаходяться в обласній дитячий клінічній лікарні.

Цитата

"Станом сьогодні на 10 годину ранку в наслідок цієї пожежі постраждало 9 осіб, з них троє дітей. З цих 9 осіб 5 госпіталізовані в лікарню з них двоє дітей. На сьогоднішню хвилину четверо з тих осіб, які доставлені знаходяться в важкому стані , а одна людина в середньому стані важкості",- зазначив Віталій Ільчішин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Івано-Франківськом стався прорив нафтопроводу, є постраждалі — ДСНС

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