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В результате вчерашнего взрыва нефтепровода на Франковщине двое мальчиков получили 70-80% ожогов тела. Их состояние тяжелое - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. В результате вчерашнего взрыва на нефтепроводе в Ивано-Франковской области двое мальчиков получили 70-80% ожогов тела. В тяжелом состоянии они госпитализированы в местную детскую больницу. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин, пишет УНН.

Чиновник уточнил, что вблизи села Стримба Надвирнянского района Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода. Из-за этого вспыхнул пожар и в результате пострадали 6 взрослых человек и трое детей. Трое взрослых людей в тяжелом состоянии госпитализированы в областные больницы. Двое детей, мальчики 8 и 12 лет с ожогами 70-80% также находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в областной детской клинической больнице.

Цитата

"По состоянию сегодня на 10 часов утра в следствие этого пожара пострадало 9 человек, из них трое детей. Из этих 9 человек 5 госпитализированы в больницу из них двое детей. На сегодняшнюю минуту четверо из тех лиц, которые доставлены находятся в тяжелом состоянии, а один человек в среднем состоянии тяжести",- отметил Виталий Ильчишин.

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