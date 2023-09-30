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Під Івано-Франківськом стався прорив нафтопроводу, є постраждалі - ДСНС

Під Івано-Франківськом стався прорив нафтопроводу, є постраждалі - ДСНС

Київ • УНН

 • 175239 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Івано-Франківській області, поблизу села Стримба, відбувся прорив нафтопроводу, витекли нафтопродукти, відомо про трьох постраждалих, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Цитата

“17:00 поблизу с. Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

За попередньою інформацією постраждало 3 особи.

Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники.

Раніше

УНН повідомляв, що біля села Стримба під Івано-Франківськом пролунав вибух. Над селом здіймається густий дим.

Українські Національні Новини

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