Під Івано-Франківськом стався прорив нафтопроводу, є постраждалі - ДСНС

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“17:00 поблизу с. Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

За попередньою інформацією постраждало 3 особи.

Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники.

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УНН повідомляв, що біля села Стримба під Івано-Франківськом пролунав вибух. Над селом здіймається густий дим.