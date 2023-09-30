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Под Ивано-Франковском произошел прорыв нефтепровода, есть пострадавшие - ГСЧС

Киев • УНН

 • 175237 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области, вблизи села Стрымба, произошел прорыв нефтепровода, вытекли нефтепродукты, известно о трех пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

“17:00 вблизи с. Стримба Надвирнянского района, произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разливом нефтепродуктов вдоль ручья на площади 100 м кв. и горением, с распространением огня на частный дом”, - говорится в сообщении в Telegram.

По предварительной информации пострадали 3 человека.

Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели.

Ранее

УНН сообщал, что возле села Стрымба под Ивано-Франковском прогремел взрыв. Над селом поднимается густой дым.

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