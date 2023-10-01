В ночном клубе в Испании произошел пожар: погибли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Мурсии на юго-востоке Испании. Об этом сообщили в воскресенье экстренные службы, добавив, что спасатели продолжают поиск людей, пропавших без вести после пожара, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Испанские СМИ сообщили, что несколько погибших принадлежали к одной группе, которая праздновала день рождения.
Диего Сераль, представитель национальной полиции Испании, сообщил журналистам, что погибшие были найдены в ночном клубе Fonda Milagros, одном из трех соседних клубов, который пострадал от пожара, включая обвал крыши.
По его словам, обвал усложнил поиск пострадавших, и пока трудно точно определить, где именно начался пожар.
Из-за высокой температуры и опасности обвала полицейские следователи еще не смогли попасть на место.
Очевидцы сообщают, что масштабный пожар вспыхнул за считанные минуты.
Напомним
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