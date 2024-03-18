В Исландии защитные сооружения сдерживают потоки лавы и защищают город Гриндавик от извержения

На полуострове Рейкьянес в Исландии, во время четвертого извержения вулкана за последние 3 месяца, лава достигла защитных валов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Защитные валы должны предотвратить распространение лавы на туристическую зону "Голубая лагуна" и расположенную рядом электростанцию Сварценги, персонал которой уже эвакуировали из-за угрозы безопасности и сильного загрязнения.

Пока защитные стены держатся. Ученые прогнозируют, что извержение - самое сильное в регионе сейчас - будет ослабевать и может погаснуть в ближайшее время.

Напомним,

Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес началось в субботу - в четвертый раз за три месяца. Лава из трещины длиной 3 километра потекла в сторону Гриндавика, прибрежного города с населением 3800 человек. Жителей пришлось эвакуировать.

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