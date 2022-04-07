В Ирпене вводится комендантский час на трое суток

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"Въезд в город будет полностью закрытым. Проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую общину. На улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и наши волонтеры по согласованному списку. Это делается для содействия беспрепятственной работы наших правоохранительных органов. Спасибо за понимание!", - написал Маркушин.

Напомним

На территории Гостомельского поселкового совета комендантский час продлится неделю.