В Ірпені запроваджується комендантська година на три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Відповідно до розпорядження начальника Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка в Ірпені запроваджується комендантська година на три доби - з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня. Про це у Telegram повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, інформує УНН.
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"В'їзд у місто буде повністю закритим. Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. На вулицях Ірпеня працюватимуть лише комунальні служби та наші волонтери по узгодженому списку. Це робиться для сприяння безперешкодної роботи наших правоохоронних органів. Дякую за розуміння!", - написав Маркушин.
Нагадаємо
На території Гостомельської селищної ради комендантська година триватиме тиждень.