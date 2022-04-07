В Ірпені запроваджується комендантська година на три доби

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"В'їзд у місто буде повністю закритим. Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. На вулицях Ірпеня працюватимуть лише комунальні служби та наші волонтери по узгодженому списку. Це робиться для сприяння безперешкодної роботи наших правоохоронних органів. Дякую за розуміння!", - написав Маркушин.

Нагадаємо

На території Гостомельської селищної ради комендантська година триватиме тиждень.