Гостомель: комендантська година триватиме тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На території Гостомельської селищної ради комендантська година триватиме тиждень. Про це йдеться в повідомленні очільника Київської ОВА Олександра Павлюка у Telegram-каналі, пише УНН.
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"На території Гостомельської селищної ради комендантську годину посилено. Вона триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня”, - повідомив Павлюк.
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Так, у цей час категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки, нагадав голова ОВА.
З його слів, такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей.
“Зазначимо, що на решті території Київщини комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня”, - додав голова ОВА.
Додамо
2 квітня Збройні сили України звільнили всю Київську область від рашистів.
Станом на 5 квітня правоохоронці зафіксували 1200 воєнних злочинів, які здійснили російські окупанти у Київській області.