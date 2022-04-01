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В Ирпене проводится полицейская спецоперация - МВД

Киев • УНН

 • 313664 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ирпене Киевской области проводится специальная полицейская операция, сообщили в МВД Украины в Facebook, пишет УНН.

В Ирпене проводится полицейская спецоперация - МВД

Цитата

"В Ирпене проводится специальная полицейская операция. Город освобожден от российских войск. На месте работают сотрудники Национальной полиции Украины в координации с подразделениями территориальной обороны, спасателями и представителями местных органов власти", - указали в МВД, добавив, что об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Детали

"Очень важно пройти фактически каждый дом, попасть в каждый дом, ведь мы понимаем, что под завалами могут оставаться люди, в квартирах могут находиться одинокие люди преклонного возраста, которые, к сожалению, самостоятельно не могли передвигаться. Осматриваем тела граждан, которые, к сожалению, погибли, вывозим их в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз и последующего захоронения. Наша главная задача - спасти людей, которые остались в городе", - цитируют в МВД Андрея Небытова.

Глава областной полиции, как указано, отметил, что сейчас правоохранители и спасатели зачищают город от взрывчатки.

"Работают взрывотехники с целью обнаружения опасных предметов. Понимаем, что в городе очень большое количество неразорванных снарядов, потому что продолжительность между артиллерийскими выстрелами не превышала более 20 секунд. Это говорит о том, что подразделениям взрывотехников необходимо еще поработать и ликвидировали все закладки, предметы и вещи, которые могут быть заминированными", - отметил он.

Также Небытов сообщил, что в первую очередь необходимо восстановить связь в городе для того, чтобы правоохранители смогли получить максимально информации от местных жителей, понять, по каким адресам остаются люди. "Спецназ Нацполиции отработал все адреса, которые мы получали от граждан. Находили людей и вывезли на безопасную территорию", – сообщил он.

Дополнение

28 марта Ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил, что Ирпень в Киевской области был освобожден от рашистских захватчиков, но возвращаться в город жителям пока нельзя.

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