Ірпінь звільнено від російських окупантів – міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Ірпінь у Київській області було звільнено від рашистських загарбників, але повертатися в місто жителям поки не можна. Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям", - написав міський голова.
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У відеозверненні він повідомив, що наразі проходить зачистка міста, та висловив подяку військовослужбовцям ЗСУ, ТРО, Національній поліції та спецпідрозділам, ГУР тощо.
"Друзі, звертаюсь до наших мешканців: в Ірпінь повертатись поки що не можна – це поки що небезпечно. Ми закріпляємось на наших рубежах і далі будемо іти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна", - додав він.
Нагадаємо
Як писав УНН, Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області, Миколаїв стали містами-героями.