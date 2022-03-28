Ірпінь звільнено від російських окупантів – міський голова

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"Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям", - написав міський голова.

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У відеозверненні він повідомив, що наразі проходить зачистка міста, та висловив подяку військовослужбовцям ЗСУ, ТРО, Національній поліції та спецпідрозділам, ГУР тощо.

"Друзі, звертаюсь до наших мешканців: в Ірпінь повертатись поки що не можна – це поки що небезпечно. Ми закріпляємось на наших рубежах і далі будемо іти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна", - додав він.

Нагадаємо

Як писав УНН, Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області, Миколаїв стали містами-героями.