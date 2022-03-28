Ирпень освобожден от российских оккупантов – городской голова

Цитата

"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!!! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям", - написал городской голова.

Детали

В видеообращении он сообщил, что сейчас проходит зачистка города, и выразил благодарность военнослужащим ВСУ, ТРО, Национальной полиции и спецподразделениям, ГУР и прочее.

"Друзья, обращаюсь к нашим жителям: в Ирпень возвращаться пока нельзя - это пока опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и мы будем мужественно его защищать. Ирпень - это Украина", - добавил он.

Напомним

Как писал УНН, Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области, Николаев стали городами-героями.