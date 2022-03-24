Ще чотири українські міста отримали статус героїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міста: Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області, Миколаїв стали містами-героями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму Іnstagram, пише УНН.
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав відповідний указ. Також Президент надав звання Героя України семи військовослужбовцям Нацгвардії, п'ятьом з них — посмертно.
Цитата
"Я вдячний усім українцям і українкам. Кожному і кожній за цей місяць боротьби. І, звичайно, – нашим Збройним Силам, нашій Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям і рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом, хто береже наше життя. Нашу вільну Україну", - сказав Зеленський.
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