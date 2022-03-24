Еще четыре украинских города получили статус героев

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал соответствующий указ. Также Президент присвоил звание Героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, пятерым из них — посмертно.

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"Я благодарен всем украинцам и украинкам. Каждому и каждой за этот месяц борьбы. И, конечно, нашим Вооруженным Силам, нашему Нацгвардии, нашим пограничникам, врачам и спасателям, тероборонівцям, разведчикам, сотрудникам специальных служб и многим-многим, кто бережет нашу жизнь. Нашу свободную Украину", - сказал Зеленский.