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Еще четыре украинских города получили статус героев

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Города: Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области, Николаев стали городами-героями. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Іnstagram, пишет УНН.

Еще четыре украинских города получили статус героев

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал соответствующий указ. Также Президент присвоил звание Героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, пятерым из них — посмертно.

Цитата

"Я благодарен всем украинцам и украинкам. Каждому и каждой за этот месяц борьбы. И, конечно, нашим Вооруженным Силам, нашему Нацгвардии, нашим пограничникам, врачам и спасателям, тероборонівцям, разведчикам, сотрудникам специальных служб и многим-многим, кто бережет нашу жизнь. Нашу свободную Украину", - сказал Зеленский.

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Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Украинские Национальные Новости

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