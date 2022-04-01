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В Ірпені проводиться поліцейська спецоперація - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Ірпені на Київщині проводиться спеціальна поліцейська операція, повідомили у МВС України у Facebook, пише УНН.

В Ірпені проводиться поліцейська спецоперація - МВС

Цитата

"В Ірпені проводиться спеціальна поліцейська операція. Місто звільнене від російських військ. На місці працюють працівники Національної поліції України у координації з підрозділами територіальної оборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади", - вказали у МВС, додавши, що про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Деталі

"Дуже важливо пройти фактично кожен будинок, потрапити в кожну домівку, адже ми розуміємо, що під завалами можуть залишатися люди, в квартирах можуть перебувати одинокі люди похилого віку, які, на жаль, самостійно не могли пересуватися. Оглядаємо тіла громадян, які, на жаль, загинули, вивозимо їх до моргів для проведення судово-медичних експертиз і подальшого поховання. Наша головна задача - врятувати людей, які залишилися в місті", - цитують у МВС Андрія Нєбитова.

Очільник обласної поліції, як вказано, наголосив, що наразі правоохоронці та рятувальники зачищають місто від вибухівки.

"Працюють вибухотехніки з метою виявлення небезпечних предметів. Розуміємо, що в місті дуже велика кількість нерозірваних снарядів, бо тривалість між артилерійськими пострілами не перевищувала понад 20 секунд. Це говорить про те, що підрозділам вибухотехніків необхідно ще попрацювати та ліквідували всі закладки, предмети і речі, які можуть бути замінованими", - зазначив він.

Також Нєбитов поінформував, що першочергово необхідно відновити зв'язок в місті для того, щоб правоохоронці змогли отримати максимально інформації від місцевих жителів, зрозуміти, за якими адресами залишаються люди. "Спецназ Нацполіції відпрацювув всі адреси, які ми отримували від громадян. Знаходили людей і вивезли на безпечну територію", - повідомив він.

Доповнення

28 березня Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що Ірпінь у Київській області було звільнено від рашистських загарбників, але повертатися в місто жителям поки не можна. 

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