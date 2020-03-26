В Ирпене проверили 9 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Ирпене Киевской области, за минувшие сутки проверили 9 подозрений на коронавирус, ни одна из них не подтвердилась лабораторно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин, передает УНН.
“За прошедшие сутки имеем в Ирпене 9 новых подозрений на COVID-19, ни одна из которых не подтверждена пока лабораторно”, — написал Маркушина.
Так, всего с начала карантина, в Ирпене было зафиксировано 12 подозрений, из которых 1 подтверждена лабораторно, а 2 — отрицательные.
Напомним, в Ирпене у беременной женщины заподозрили коронавирус.
Вчера женщина родила мальчика.
Как ранее сообщал УНН, коммунальные службы города Ирпень, что в Киевской области, провели неотложные меры по дезинфекции в доме, где она живет.