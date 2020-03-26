В Ірпені перевірили 9 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Ірпені, що на Київщині, за минулу добу перевірили 9 підозр на коронавірус, жодна з них не підтвердилась лабораторно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, передає УНН.
“За минулу добу маємо в Ірпені 9 нових підозр на COVID-19, жодна з яких не підтверджена наразі лабораторно”, — написав Маркушин.
Так, усього, з початку карантину, в Ірпені було зафіксовано 12 підозр, з яких 1 підтверджена лабораторно, а 2 — негативні.
Нагадаємо, в Ірпені у вагітної жінки запідозрили коронавірус.
Учора жінка народила хлопчика.
Як раніше повідомляв УНН, комунальні служби міста Ірпінь, що в Київській області, провели невідкладні заходи з дезінфекції в будинку, де вона мешкає.