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В Ірпені перевірили 9 підозр на коронавірус

В Ірпені перевірили 9 підозр на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. В Ірпені, що на Київщині, за минулу добу перевірили 9 підозр на коронавірус, жодна з них не підтвердилась лабораторно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, передає УНН.

“За минулу добу маємо в Ірпені 9 нових підозр на COVID-19, жодна з яких не підтверджена наразі лабораторно”, — написав Маркушин.

Так, усього, з початку карантину, в Ірпені було зафіксовано 12 підозр, з яких 1 підтверджена лабораторно, а 2 — негативні.

Нагадаємо, в Ірпені у вагітної жінки запідозрили коронавірус.

Учора жінка народила хлопчика.

Як раніше повідомляв УНН, комунальні служби міста Ірпінь, що в Київській області, провели невідкладні заходи з дезінфекції в будинку, де вона мешкає.

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