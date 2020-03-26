В Ірпені перевірили 9 підозр на коронавірус

КИЇВ. 26 березня. УНН. В Ірпені, що на Київщині, за минулу добу перевірили 9 підозр на коронавірус, жодна з них не підтвердилась лабораторно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, передає УНН.