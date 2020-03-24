В Ірпені дезінфікували будинок, де контактувала підозрювана на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Комунальні служби міста Ірпінь, що в Київській області, провели невідкладні заходи з дезінфекції в будинку, де мала найбільше контактів жінка, щодо якої раніше з'явились підозри на наявність коронавірусної хвороби COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник ірпінського міського голови Олександр Маркушин, передає УНН.
Зазначається, що правоохоронці разом з надзвичайниками поінформували мешканців будинку про заходи з дезінфекції та повідомили жителям про прохання максимально самоізолюватися.
Маркушин додав, що волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити жителів будинку першочергово необхідними засобами, продуктами та ліками.
“Перебуваю за цією адресою, тримаю ситуацію на контролі, координую дії та вірю у самосвідомість наших громадян!”, — зазначив перший заступник мера Ірпеня.
Нагадаємо, сьогодні в Ірпені виявили першу вагітну жінку, в якої підозрюють коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.