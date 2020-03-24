В Ірпені дезінфікували будинок, де контактувала підозрювана на коронавірус

КИЇВ. 25 березня. УНН. Комунальні служби міста Ірпінь, що в Київській області, провели невідкладні заходи з дезінфекції в будинку, де мала найбільше контактів жінка, щодо якої раніше з'явились підозри на наявність коронавірусної хвороби COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник ірпінського міського голови Олександр Маркушин, передає УНН.