В Ирпене дезинфицировали дом, где контактировала женщина с подозрением на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89766 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101344 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103475 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102663 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110804 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100076 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104709 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106509 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ирпене дезинфицировали дом, где контактировала женщина с подозрением на коронавирус

В Ирпене дезинфицировали дом, где контактировала женщина с подозрением на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 15252 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Коммунальные службы города Ирпень, что в Киевской области, провели неотложные меры по дезинфекции в доме, где имела больше всего контактов женщина, касательно которой ранее появились подозрения из-за коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель ирпенского городского головы Александр Маркушина, передает УНН.

Отмечается, что правоохранители вместе с чрезвычайниками проинформировали жителей дома о мерах по дезинфекции и сообщили жителям о просьбе максимально самоизолироваться.

Маркушина добавил, что волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами.

"Нахожусь по этому адресу, держу ситуацию под контролем, координирую действия и верю в самосознание наших граждан!", - отметил первый заместитель мэра Ирпеня.

Напомним, сегодня в Ирпене обнаружили первую беременную женщину, у которой подозревают коронавирусную инфекцию.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 был впервые замечен в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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