В Ирпене дезинфицировали дом, где контактировала женщина с подозрением на коронавирус

КИЕВ. 25 марта. УНН. Коммунальные службы города Ирпень, что в Киевской области, провели неотложные меры по дезинфекции в доме, где имела больше всего контактов женщина, касательно которой ранее появились подозрения из-за коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель ирпенского городского головы Александр Маркушина, передает УНН.