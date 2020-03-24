В Ирпене дезинфицировали дом, где контактировала женщина с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Коммунальные службы города Ирпень, что в Киевской области, провели неотложные меры по дезинфекции в доме, где имела больше всего контактов женщина, касательно которой ранее появились подозрения из-за коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель ирпенского городского головы Александр Маркушина, передает УНН.
Отмечается, что правоохранители вместе с чрезвычайниками проинформировали жителей дома о мерах по дезинфекции и сообщили жителям о просьбе максимально самоизолироваться.
Маркушина добавил, что волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами.
"Нахожусь по этому адресу, держу ситуацию под контролем, координирую действия и верю в самосознание наших граждан!", - отметил первый заместитель мэра Ирпеня.
Напомним, сегодня в Ирпене обнаружили первую беременную женщину, у которой подозревают коронавирусную инфекцию.
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 был впервые замечен в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.