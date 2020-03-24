В Ірпені у вагітної жінки є підозра на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Ірпені з’явилась перша підозра на коронавірус. Експрес-тест показав негативний результат у вагітної жінки, однак результат ПЛР-аналізу виявився позитивним, тому завтра планують провести повторний ПЛР-аналіз. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.
“В Ірпені перший випадок - є підозра на коронавірус. На жаль, це вагітна жінка, якій у п‘ятницю зробили експрес-тест в 4-й амбулаторії Ірпеня і він виявився негативним. Наші лікарі у п‘ятницю зробили мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов лише сьогодні. На жаль, результат позитивний, втім, остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди ми направили жінку, яка підозрюється на короновірусну хворобу. Зараз відправляємо на повторний ПЛР-аналіз”, - написав Олександр Маркушин.
Він додав, що проведуть невідкладну ізоляцію та тестування всього медперсоналу та інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою.
Нагадаємо, у Чернівецькій області серез 13 нових інфікованих коронавірусом - шестеро дітей.