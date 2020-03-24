У Чернівецькій області серед 13-ти нових інфікованих коронавірусом - шестеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Серед 13-ти нових інфікованих коронавірусом COVID-19 у Чернівецькій області, є шестеро дітей. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови ОДА Наталія Гусак.
“Так, серед них є шестеро дітей”, — сказала Гусак, відповідаючи на питання, чи є серед 13-ти нових інфікованих коронавірусом діти.
Нагадаємо, у Чернівецькій області офіційно підтверджено ще 13 випадків зараження коронавірусом.
Як повідомлялося, у Чернівецькій області у пацієнта № 2, у якого раніше було виявлено коронавірус, отримав перший негативний результат на COVID-19 — очікується проведення ще одного.