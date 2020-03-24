В Черновицкой области среди 13-ти новых инфицированных коронавирусом - шестеро детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Среди 13-ти новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в Черновицкой области, шестеро детей. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.
"Да, среди них есть шесть детей", - сказала Гусак, отвечая на вопрос, есть ли среди 13-ти новых инфицированных коронавирусом дети.
Напомним, в Черновицкой области официально подтверждено еще 13 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщалось, в Черновицкой области у пациента № 2, у которого ранее было обнаружено коронавирус, получил первый отрицательный результат на COVID-19 - ожидается проведение еще одного.